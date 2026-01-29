Konyaspor, Beşiktaş'a konuk olacağı Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?