Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Beşiktaş'a konuk olacağı Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA