Köprü trafiğini silahla durduran kişi tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yolun ortasına bırakıp silahla trafiği durduran kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Üsküdar'daki Çengelköy polis merkezindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Bülent A'nın nöbetçi savcılıkça ifadesi alındı.

Daha sonra "Ruhsatsız ateşli silahları satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bülent A. çıkarıldığı Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

Bülent A'nın hakimlikteki sorgusunda, ailevi sıkıntıları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son beyanı beni iyice çileden çıkardı. Ona tepki olsun diye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracımı durdurdum. Oğluma ait oyuncak silahı çıkartarak dikkat çekmek için kafama dayadım. Amacım gazetecileri oraya çağırarak dikkat çekmekti. Herhangi bir şekilde vatandaşı rahatsız etmek gibi bir kastım yoktu. Suçsuzum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Olayın geçmişi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde 68 KP 763 plakalı otomobiliyle Avrupa Yakası yönüne giderken aracını durduran Bülent A, aracından inip elindeki silahla trafiği durdurmuştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, köprü de güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Bu sırada ekipler tarafından ikna edilen Bülent A, elindeki silahı denize atıp teslim olmuştu.