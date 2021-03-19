Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti

19.03.2021 15:02
Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti, System.String[]

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Antalya'da bulunan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, İYİ Parti Antalya Milletvekilleri Feridun Bahşi, Hasan Subaşı, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, İlçe Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri de hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "Sayın Bakanım Antalya'mıza hoş geldiniz. Sağlık sorunları nedeniyle 6 ay ayrı kaldım. Birlik ve beraberlik içinde azim ve kararlılıkla Antalya'mıza hizmet ediyoruz. Siz de Bakanlığınız döneminde Antalya'ya önemli hizmetler yaptınız. Bugün Antalya'yı onurlandırdınız. Büyükşehir Belediyemizi gururlandırdınız. Bundan sonra da sizlerin destekleriyle halka hizmeti hakka hizmet görerek hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, bir parti programı için Antalya'da bulunduğunu belirterek, "Bu vesileyle hem sizi göreyim hem geçmiş olsun dileklerimi ileteyim istedim. İnsan çok dua alırsa hastalığı yenebiliyor. Yaptığınız iyi ve güzel şeylerin karşılığı oldu inşallah. Sizi çok iyi gördüm. Allah nazardan korusun. Bundan sonraki süreçte de Antalya'ya güzel ve faydalı daha iyi işler yapacağınıza inanıyorum. Onun için size gönülden başarı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyaretin anısına İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a 8 köşeli kasketi, tespihi, yağlığı ile geleneksel Yörük kıyafeti ile Döşemealtı Halısı hediye etti. - ANTALYA

Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti
Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti
Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti
Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti
Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti
Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti
Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti

Muhittin Böcek, Koray Aydın, İYİ Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Koray Aydın'dan Başkan Böcek'e 'Geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika


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