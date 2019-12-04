Son Dakika Haberleri: Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Sakarya'da
Son Dakika Güncel Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Sakarya'da - Son Dakika

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Sakarya'da

6 saat önce

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Sakarya'da, System.String[]

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Yüce, ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Jang'a teşekkür ederek, Sakarya'ya ilişkin bilgiler paylaştı.

Burada konuşan Yüce, Sakarya'nın huzur ve kardeşlik coğrafyası olduğunu söyledi.

Sakarya'nın, doğanın tüm güzelliklerine ev sahipliği yaptığını ifade eden Yüce, "Tarihten gelen birlikteliğin günümüzde de Kore ile yapılacak iş birliklerine ortam sunacağına ve güzel sonuçlara vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin geçmişten bu yana Kore'nin yanında olduğunu belirten Yeunju Jang, "En güzel örneğini de Kore Savaşı'nda destekleriyle göstermiştir. Türklerle olan kardeşliğimizin her zaman devam etmesini ve büyümesini temenni ediyorum. Sakarya'da karşılaştığımız hoşgörü ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ekrem Yüce, İstanbul, Sakarya, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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