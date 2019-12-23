Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Himmet Ali Sarı (88) son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Himmet Ali Sarı (88) son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören ve dün evinde vefat eden Sarı için Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Jandarma Albay Erhan Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Birgi Mezarlığında defnedildi.

Ali Sarı, Ödemiş, İzmir, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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