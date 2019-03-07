Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Edirne

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Edirne

43 dakika önce

Edirne'de hayatını kaybeden Kore gazisi Fikret Atakan (88), toprağa verildi.

Edirne'de hayatını kaybeden Kore gazisi Fikret Atakan (88), toprağa verildi.

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirilen Atakan, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Atakan'ın cenazesi hastaneden alınarak Karaağaç Yeni Camisi'ne getirildi.

Burada askeri tören düzenlendi. Atakan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:29 Kaynak: AA

Karaağaç, Kore, Edirne, Güncel
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