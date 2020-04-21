Kore gazisine sosyal mesafeli veda - Son Dakika

Kore gazisine sosyal mesafeli veda

KARABÜK'te, hayatını kaybeden Kore gazisi Kamil Özalp (93), sosyal mesafe kuralına uyularak son yolculuğuna uğurlandı.

KARABÜK'te, hayatını kaybeden Kore gazisi Kamil Özalp (93), sosyal mesafe kuralına uyularak son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitiren Kore gazisi Kamil Özalp için Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Törene Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak aralıklarla saf tutuldu. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı namazın ardından, Türk bayrağına sarılı Özalp'in cenazesi, Karabük köyü aile mezarlığına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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