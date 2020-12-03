Korona virüs kurallarına uymayan 457 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 457 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 457 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 4 şahsa, 20 yaş altı 20 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 385 şahsa ise idari yaptırım uygulandı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP