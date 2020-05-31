Koronavirüs öğrencilerin bilinmeyen yeteneklerini ortaya çıkardı - Son Dakika

Koronavirüs öğrencilerin bilinmeyen yeteneklerini ortaya çıkardı

Eğitimde Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının niteliği ve veli görüşleri araştırmasında; velilerce, pandemi döneminde her 10 öğrencinin 3'ünde yeni bir özellik keşfedildi.

Eğitimde Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının niteliği ve veli görüşleri araştırmasında; velilerce, pandemi döneminde her 10 öğrencinin 3'ünde yeni bir özellik keşfedildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının ülkeleri hızlı ve akılcı karar alma konusunda zorlu sınava tabi tuttuğunu söyledi.

Eğitimin, pandemi döneminde "en zorlu" bölümlerin başlarında geldiğine işaret eden Yılmaz, ülkelerin eğitim faaliyetlerini devam ettirme konusunda birbirlerine benzer uygulamaları hayata geçirdiğini dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'de 16 Mart'ta ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildiğini anımsatarak, uzaktan eğitim sürecinin TRT işbirliğiyle kurulan EBA TV'de başladığını hatırlattı.

Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının niteliği ve velilerin görüşleri üzerine, Eğitimde Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğunca çalışma yaptıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde öğrencisi bulunan farklı gelir grubu, okul türü ve her bölgeden katılımın sağlandığı araştırmada, pandemi döneminde uzaktan eğitim çalışmalarının niteliği, velilerin görüşleri doğrultusunda birçok boyutta incelenmesi amaçlandı. Türkiye genelinde 3 bin 675 veli ile yapılan araştırmada, vatandaşların evde kalmaya çağrıldığı bu dönemde velilerden yüzde 30'u çocuklarında bilinmeyen bir yeteneğini keşfetti. Fiziki beraberliğin arttığı pandemi sürecinde aile içi iletişimden 4'te 1'i olumlu etkilenirken 4'te 1'i de olumsuz etkilendi."

Öğrenci ve velilerin yüzde 40'ı uzaktan eğitimi yararlı buldu.

Yılmaz, öğrenci ve velilerin yüzde 40'ının uzaktan eğitim çalışmalarından memnun olduğuna işaret ederek, bu memnuniyetin ilkokuldan ortaokul ve lise kademesine doğru düşüş gösterdiğini söyledi.

Teknolojik altyapı bakımından "en avantajlı" grupların başında liselerin geldiğini ifade eden Yılmaz, uzaktan eğitimde "en çok" göz ardı edilenlerin de liseliler olmasının araştırmada dikkati çektiğini vurguladı.

Veliler "Yüz yüze eğitimi daha değerli" buluyor

Yılmaz, öğrencilerin yüzde 34'ünün "EBA Canlı Sınıf" uygulaması dışında da uzaktan eğitim aldığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Ortaokul ve lisede kademeler arası geçiş sınavlarının olması bu oranı ilkokula göre yükseltmiştir. Özel okullarda bu oran devlet okullarına göre 4 katı artış göstermektedir. Velilerin yüzde 93'lük gibi çok büyük bir kısmı, uzaktan eğitim sürecinin başlamasından sonra okuldaki yüz yüze eğitimi daha değerli görmektedir. Bu veri, okulların etkililiği adına sevindirici bir tablo çizse de lise öğrencisi velilerinin, ilkokul ve ortaokul velilerine göre uzaktan eğitimi iki katından daha faydalı bulmaları liselerdeki yüz yüze eğitim hakkında düşündürmektedir. İlkokul ve ortaokul kademesinde her 10 öğrenciden 1'i öğretmenleri tarafından yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerinden yararlanamazken lise kademesinde bu sayı 3 katını aşmaktadır. Ayrıca bütün öğretim kademesi velileri yüzde 68 ile birbirine yakın oranlarda, uzaktan eğitim çalışmalarının destek amaçlı pandemi döneminden sonra da devam etmesini istemektelerdir."

İlkokul öğrencileri TV'den liseliler internetten faydalanıyor

İlkokul öğrencilerinin uzaktan eğitimi daha çok TV üzerinden takip ettiğini anlatan Yılmaz, lise kademesinde ise canlı uzaktan eğitim uygulamalarının seçildiğini, ortaokulda ise her iki uygulamaların benzer oranda tercih edildiğini bildirdi.

Yılmaz, velilerin yüzde 99,5'inin öğretmenlerin, çocuklarıyla iletişime geçmelerini beklediğini belirterek, "Okul yönetimleri ve öğretmenlerin, velilerle iletişime geçme oranı ilkokul ve ortaokul kademesinde yüzde 90'a dayanırken lise kademesinde bu veri yüzde 75'te kalmaktadır." diye konuştu.

Çocuklar TV ve bilgisayarla vakit geçiriyor

Çocukların kitap okumaya ayırdığı zamanın 1 saatle sınırlı kaldığını aktaran Yılmaz, öğrencilerin zamanlarını daha çok TV ve bilgisayarla geçirdiğinin tespit edildiğini anlattı.

"Her 10 çocuktan 6'sında dikkat dağınıklığı problemi gözlemlendi"

Yılmaz, okulların bir an önce açılması konusunda her 4 öğrenciden 1'inin istekli olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kademe farkı olmaksızın pandemi dönemi sürdükçe velilerin yüzde 80'e yakını, çocuklarını okullara gönderme konusunda tedirginlik yaşayacağını ifade etti. Bu süreçte her 10 çocuktan 6'sında dikkat dağınıklığı problemi gözlemlendi. Çocukların uyku düzeni de bu süreçten olumsuz etkilenirken her 10 çocuktan 8'inde uyku düzeni bozuklukları baş göstermiştir. Bütün bunların bir birikimi olarak velilerin yarısı çocuklarının olumsuz davranışlarında bir artış olduğunu dile getirmiştir. Bu artışın en çok görüldüğü kademe ise ilkokul ve ortaokul kademesidir."

Koronavirüs öğrencilerin bilinmeyen yeteneklerini ortaya çıkardı

TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs öğrencilerin bilinmeyen yeteneklerini ortaya çıkardı - Son Dakika

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