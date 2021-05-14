Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu - Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu

14.05.2021 13:44

Koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Ece Eker, Bolu'da bir çiftlik evinde arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra ormanda yürüyüşe çıkıp kayboldu. Jandarma ekiplerini arayıp durumu bildiren genç kadın, yaklaşık 6 saat sonra ise evine giden bir vatandaş tarafından bulundu.

Bolu'da yaşayan Ece Eker, dün gece saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte Çakmaklar Köyü'nde bulunan çiftlik evinde alkol aldı. Ece Eker, iddiasına göre daha sonra arkadaşlarının bulunduğu çiftlik evinden ayrılarak ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

GÖRDÜĞÜ HAYVANDAN KORKUP KAÇINCA KAYBOLMUŞ

Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kadın, koşmaya başlayınca kayboldu. Genç kadın, ormanda kaybolduğunu belirterek cep telefonuyla durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması yaptı. Genç kadın,, saat 10.30 sıralarında, yayladaki evine giden bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaş, durumu genç kadını bulduğu bölgeye 200 metre uzaklıkta arama yapan AFAD ekiplerine haber verdi.

Arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu, testi pozitif olan genç kadın 6 saat sonra bulundu

YAKLAŞIK 6 SAAT ORMANDA KALMIŞ

Ekipler, genç kadının bulunduğu noktaya gitti. Yaklaşık 6 saattir ormanlık alanda kalan Ece Eker'e su verildi. Ayak bileğini incittiği öğrenilen genç kadın 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu, testi pozitif olan genç kadın 6 saat sonra bulundu

KARANTİNADA OLMASI GEREKİYORDU

Bu arada Ece Eker'in sorgulamasını yapan sağlık ekibi, koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina altında bulunması gerektiğini tespit etti. Ece Eker'in hastanedeki tedavisinin ardından karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacağı ve KYK yurduna götürüleceği öğrenildi.

ARKADAŞLARI KAYIP BAŞVURUSU YAPMAMIŞ

Ayrıca Ece Eker'in birlikte alkol aldığını iddia ettiği arkadaşlarının herhangi bir kayıp başvurusu yapmadığı da ortaya çıktı. Genç kadının temaslı arkadaşlarının bulunması için çalışma başlatıldı.

Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu

Jandarma, Alkol, AFAD, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Artık diyecek bişey de kalmadı: Neden yasak varken gidiyorsunuz bi de alkol alıyorsunuz. Siz nasıl kafalar yaşıyorsunuz ya.Ne yiyip ne içiyorsunuz bize de söyleyin hangi ütopyadasınız ya siz hayırdır ne ayaksınız ya.Biz burda evde oturalım sizler yok parti yok alkol bilmem ne yok ya yok öyle bi dünya. Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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