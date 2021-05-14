Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu - Son Dakika

Bolu'da yaşayan Ece Eker, dün gece saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte Çakmaklar Köyü'nde bulunan çiftlik evinde alkol aldı. Ece Eker, iddiasına göre daha sonra arkadaşlarının bulunduğu çiftlik evinden ayrılarak ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

GÖRDÜĞÜ HAYVANDAN KORKUP KAÇINCA KAYBOLMUŞ

Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kadın, koşmaya başlayınca kayboldu. Genç kadın, ormanda kaybolduğunu belirterek cep telefonuyla durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması yaptı. Genç kadın,, saat 10.30 sıralarında, yayladaki evine giden bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaş, durumu genç kadını bulduğu bölgeye 200 metre uzaklıkta arama yapan AFAD ekiplerine haber verdi.

YAKLAŞIK 6 SAAT ORMANDA KALMIŞ

Ekipler, genç kadının bulunduğu noktaya gitti. Yaklaşık 6 saattir ormanlık alanda kalan Ece Eker'e su verildi. Ayak bileğini incittiği öğrenilen genç kadın 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİYORDU

Bu arada Ece Eker'in sorgulamasını yapan sağlık ekibi, koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina altında bulunması gerektiğini tespit etti. Ece Eker'in hastanedeki tedavisinin ardından karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacağı ve KYK yurduna götürüleceği öğrenildi.

ARKADAŞLARI KAYIP BAŞVURUSU YAPMAMIŞ

Ayrıca Ece Eker'in birlikte alkol aldığını iddia ettiği arkadaşlarının herhangi bir kayıp başvurusu yapmadığı da ortaya çıktı. Genç kadının temaslı arkadaşlarının bulunması için çalışma başlatıldı.