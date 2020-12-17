Koronavirüs ve düşme riskine rağmen surlarda fotoğraf çekiyorlar - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki ve yüksekliği 10 ile 12 metre, genişliği ise yer yer 3 metre olan surlarda vatandaşların fotoğraf çekme tutkusu, koronavirüs salgını ve düşme riskine rağmen durmuyor.

Diyarbakır'da bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık ve 5 kilometre uzunluğundaki surlar zaman zaman ölümlere de yol açan düşme vakalarıyla gündeme geliyor. Yaşanan ölümlü kazaların ardından yüksekliği 10 ile 12 metre arasında değişen surlara çıkmak yasaklandı. Bunu önlemek için de surlara çıkan merdivenlerin önüne tel çit çekildi. Bu önlemlere rağmen özellikle Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camisi ve İçkale'nin de içinde bulunduğu park alanını çevreleyen surların dibindeki tel çitler kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Vatandaşlar da kırılan çitlerin arasından geçerek genişliği 3 metreyi bulunan surlara koronavirüs salgını ve ölüm riskine rağmen sosyal mesafeye aldırmadan çıkarak hatıra fotoğrafı çektirmeye devam ediyor.

'BEN TEHLİKELİ BİR ŞEY OLARAK GÖRÜYORUM'Surlara çıkmayı korkutucu bulduğunu belirten İbrahim Esen (22), "Arkadaşım ısrar etmesine rağmen çıkmadık. Merdivenleri gördüm tehlikeli. Bir de salgın var. İnsanlar çıkıyor oraya. Bayağı da bir yüksekliği var. Korkutucu bir şey. Ben tehlikeli bir şey olarak görüyorum" dedi.Surlara çıkan Şahin Uçar da (21), koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre boyunca evde kaldığını ve sıkıldığı için dışarı çıktığını ifade ederek, "Nefes almak ve değişiklik açısından surlara çıktım ve fotoğraf çektirdim" diye konuştu. Yaser Ozan da (18), evde sıkıldığı için gezmeye çıktığını ve değişiklik olsun diye surlara çıktığını söyledi.

Öte yandan, Sur ilçesindeki tarihi İçkale ve Hazreti Süleyman Camisi'nin bulunduğu ve tarihi surların çevrelediği park alanına koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe ve cuma günü girişler yasaklandı.