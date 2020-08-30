Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Haber Aero'nun haberine göre, Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe (Solunum yoluna tüp takılması) edildi. 60 yaşındaki Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Koronavirüs sürecinde Temel Kotil'in yoğun tempoyla çalıştığı biliniyordu.
TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 22:29
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