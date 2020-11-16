Korsan taşımacılığa 10 bin 420 lira para cezası - Son Dakika

Korsan taşımacılığa 10 bin 420 lira para cezası
16.11.2020 09:53
Adana'da, korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 10 bin 450 lira para cezası kesilip aracı trafikten men edildi.
Adana'da, korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 10 bin 450 lira para cezası kesilip aracı trafikten men edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri taşımacılık ve servis yapan plakalar üzerinde uygulama başlattı. Uygulamada 01 MG 886 plakalı minibüs durduruldu. Yapılan evrak incelemesinde minibüsün taşımacılık yapmaya yetkisi olmadığı ancak buna rağmen Suriyeli tarım işçilerini taşıdığı ayrıca sürücünün 150 lira para aldığı ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis bu tespitler üzerine sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve korsan taşımacılık yapmak suçundan 10 bin 420 lira para cezası kesip aracı 60 gün trafikten men etti. - ADANA
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