Son Dakika Haberleri: Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı
Son Dakika Güncel Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı - Son Dakika

Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

7 saat önce

Van ve Erçek göllerinde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin, alınan önlemler sayesinde hem ağırlığı arttı hem de boyu uzadı.

Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı, System.String[]

Van ve Erçek göllerinde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin, alınan önlemler sayesinde hem ağırlığı arttı hem de boyu uzadı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde neslinin devamını sağlamak için zorlu göç yolculuğuna çıkan inci kefalinin üreme döneminde kaçak yollarla avlanmasını önlemek amacıyla alınan güvenlik önlemlerinin meyvesini vermeye başladığı bildirildi.

Gölde avlanan balıkların 16-17 santimetre olan boyunun 24-25 santimetreye kadar ulaştığı bildirilen açıklamada, daha önce ortalama 12-14 tanesi bir kilograma denk gelen inci kefalinin son zamanlarda 6-7'ye kadar düştüğü aktarıldı.

İnci kefali avlayan balıkçıların da son yıllarda avlanabilir balık yoğunluğundan memnun olduğu kaydedilen açıklamada, inci kefalinin neslinin devamı için koruma önlemlerinin sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, eskiye oranla inci kefalinde olumlu farklılıklar gözlendiğini belirterek, "Son yıllarda İl Müdürlüğümüz ekiplerince kolluk kuvvetlerinin desteğiyle alınan sıkı önlemler ve koruma yöntemleri sayesinde balığın av yoğunluğu ve kilosu artmış, boyu da uzamıştır. Bu ekonomik ve ekolojik açıdan önemli bir gelişmeyi gösteriyor." dedi.

Erçek, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:52:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]