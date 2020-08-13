Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Temmuz ayı içerisinde Koruyucu Aile temmuz ayı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 45 aileye 105 bin 196 lira ödeme yapıldı.

Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce'de bulunan koruyucu ailelerin Temmuz ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Temmuz ayı içerisinde Düzce'de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre, Düzce'de Temmuz ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 45 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 61 olarak açıklandı. Temmuz ayı içerisinde belirtilen 45 aileye 61 çocuk için 105 bin 196 lira 41 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE