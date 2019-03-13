Son Dakika Haberleri: Köşk Adayı Nuri Güler ve Semiha Öyüş, Kayalık Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Köşk Adayı Nuri Güler ve Semiha Öyüş, Kayalık Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, AK Parti Aydın 22. ve 24.dönem milletvekili Semiha Öyüş ile birlikte Akçaköy Kayalık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Köşk Adayı Nuri Güler ve Semiha Öyüş, Kayalık Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, AK Parti Aydın 22. ve 24.dönem milletvekili Semiha Öyüş ile birlikte Akçaköy Kayalık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nuri Güler, Akçaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Güler'e AK Parti 22.ve24.dönem Aydın Milletvekili Semiha Öyüş'te eşlik etti.

Akçaköy Kayalık Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Güler, "Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor. Köşk'te hizmetlerin devamı için yetki istiyoruz. Köşk her şeyin en güzeline layık" dedi.

AK Parti 22.ve24.dönem Aydın Milletvekili Semiha Öyüş'te Güler'e destek olmak için burada olduklarını belirterek, "İnşallah Nuri kardeşimiz Köşk'te güzel işler yapacak. Kayalık Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın bizleri kucaklamasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Cumhur İttifakı hep birlikte Aydın'da ve Köşk'te zafere ulaşacaktır. Sizlerin desteği ile el ele, omuz omuza hep birlikte, seçimin galibi biz olacağız" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

Aydın, Köşk, Nuri Güler, Semiha Öyüş, Güncel
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