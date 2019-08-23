Son Dakika Haberleri: Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı
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Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı

28 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi maçında PSV Eindhoven, Apollon Limassol'u ağırladı.

Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi maçında PSV Eindhoven, Apollon Limassol'u ağırladı. Müsabakanın kadrosunda, Hollanda ekibinin yeni transferi Kostas Mitroglou da yer aldı.


Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSV, 3-0 kazanırken, Mitroglou, 81. dakikada Ihattaren'in yerine oyuna dahil oldu.

Eindhoven, Apollon, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:37 
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