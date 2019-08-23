Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı
28 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi maçında PSV Eindhoven, Apollon Limassol'u ağırladı.
UEFA Avrupa Ligi maçında PSV Eindhoven, Apollon Limassol'u ağırladı. Müsabakanın kadrosunda, Hollanda ekibinin yeni transferi Kostas Mitroglou da yer aldı.
Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSV, 3-0 kazanırken, Mitroglou, 81. dakikada Ihattaren'in yerine oyuna dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:37
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