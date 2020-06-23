"Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" semineri - Son Dakika

"Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" semineri

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) seminer serisi online olarak gerçekleştirildi.

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) seminer serisi online olarak gerçekleştirildi.

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Akbank açıklamasına göre, "Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler" başlıklı online seminerde; salgın döneminin kısa ve uzun vadedeki etkileri, bu süreçte finansal teknolojilerin kullanımı ve KOBİ'lerin izleyebileceği yol haritaları ele alındı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen InsideChains Üst Yöneticisi (CEO) Cristina Dolan, KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin dünya ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oranlar ülkeden ülkeye değişse de var olan işletmelerin ezici çoğunluğu bu tür işletmelerden oluşuyor. Ek olarak, bu işletmeler toplam istihdamın içerisinde de önemli bir yer tutuyor. Buna rağmen, KOBİ'ler ve mikro işletmeler hızlı bir şekilde büyümek için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklardan yoksun. Bunun ana sebebi, bu tür işletmelerin çok farklı iş alanlarında faaliyet göstermelerinin ve kullandıkları iş modellerinin büyük işletmelerin kullandıkları iş modellerinden farklı olmasının yol açtığı asimetrik bilgi problemi. Daha da önemlisi, bu tür işletmelerin ihtiyaç duydukları sermaye miktarlarının küçüklüğünün geleneksel bankaların maliyetli analiz süreçleri tarafından hizmet edilmeye uygun olmaması.

Finansal teknolojiler ve fintech alanı bu noktada devreye girerek, sundukları bağlantısallık olanakları, veriye erişim ve analiz imkanları ile KOBİ'ler ve mikro işletmelerin operasyonel risklerini çok daha etkin bir şekilde anlamayı mümkün kılıyor. Özellikle içinden geçtiğimiz salgın süreci gibi türbülanslı dönemlerde finansal teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanımı sadece fintech şirketleri için değil, finansmana ihtiyaç duyan küçük şirketler, tüketiciler ve ekonominin geneli için yeni fırsatlar yaratıyor."

Sabancı Üniversitesi, Akbank, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kovid-19, Finansal Teknolojiler ve KOBİ'ler' semineri - Son Dakika Ekonomi

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