Kovid-19 salgınında Hindistan, Çin ve Güney Kore'ye dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgının kontrollü seyir izledi, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 150'nin üstüne çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 690 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 117 bin 306'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 54 bin 366 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 761 bin 312'ye çıktı. Şimdiye kadar virüs tespit edilen 6 milyon 948 bin 497 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 747'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 865 kişi iyileşti ve 248 kişinin de tedavisi sürüyor.

Komisyon, çarşamba günü, geçen hafta ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede ortaya çıkan vakaların yurt içi değil yurt dışı kaynaklı olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 155 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı enfekte sayısının 138 olarak kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 25 bin 698'e çıktı ve 23 bin 717 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümlerin sayısı 455'e ulaştı.

Ülkede yurt içi kaynaklı enfekte sayısı, dün, 24 Eylül'den itibaren ilk kez 100'ün üstüne çıkmıştı.