Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığını korumak için "probiyotik gıda" tavsiyesi - Son Dakika

Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığını korumak için "probiyotik gıda" tavsiyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ağız ve diş sağlığının korunması için tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ağız ve diş sağlığının korunması için tavsiyelerde bulundu.

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Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde gözlenen Kovid-19 enfeksiyonunun, 31 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu, 11 Mart'ta da pandemi ilan edildiğini hatırlatarak, virüsün insandan insana bulaşma potansiyeline dikkati çekti.

Diş tedavileri sırasında oluşan aerosol ve damlacıkların da bu virüsün yayılmasına neden olabileceğini anlatan Bayrak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte en önemli görev ebeveynlere düşünmektedir. Çocuklar ebeveynlerinin söylediklerinden çok, onlardan gördüklerini yapma eğilimdedir. Bu yüzden de ebeveynlerin, ağız ve diş sağlığını korumak adına yaptıkları doğru alışkanlıkları ile çocuklarına iyi örnek olması gerekmektedir. İyi bir ağız ve diş sağlığı için ilk adım, iyi bir ağız ve diş bakım alışkanlığının olmasıdır. Peki bu ne demektir? Öncelikle mutlaka gece yatmadan önce olmak üzere günde 2 kez en az 2 dakika boyunca dişler düzenli olarak fırçalanmalıdır. Henüz dişleri sürmemiş bebeklerin ağızları ise her beslenmeden sonra ve yatmadan önce steril bir gazlı bez veya tülbent yardımıyla temizlenmelidir. Özellikle 6 yaşından büyük çocuklarda diş fırçasının ulaşamadığı dişlerin ara yüzeylerinin temizliği için günde bir kez yatmadan önce diş ipi kullanılmalıdır. Mikroorganizmaların tutunduğu yüzeylerden biri olan dilin üstü de her fırçalanmadan sonra ya özel dil temizleyicileri ya da diş fırçasının arka yüzeyinde dil temizleyici olanlarla temizlenmelidir."

Prof. Dr. Bayrak, 6 yaşından büyük çocuklarda bunlara ek olarak ağız gargaralarının kullanılmasını önerdi.

Gargaralardan, özellikle alkol içerikli olanların uzun süre ve çok sık kullanılmamasının önemine değinen Bayrak, "Çürükten korunmak amacıyla süt alerjisi olmayan çocuklarda gece yatmadan önce dişlerin yüzeyine kazein fosfopeptit-amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP) içeren krem uygulanabilir. Tüm bu işlemleri yapmadan önce ve sonra 20 saniye boyunca eller sabunla yıkanmalıdır." dedi.

Bayrak, etkin bir temizlik için yıpranmış diş fırçalarının değiştirilmesi gerektiğini anlattı.

Çocuklarda, 8-9 yaşına kadar diş fırçalama işleminin ebeveyn gözetiminde yapılmasını tavsiye eden Bayrak, "Aile içinde ortak diş fırçası ve diş ipi kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca, iyi bir ağız ve diş sağlığı için doğru beslenmeye dikkat etmeliyiz. Gün içinde şekerli, asitli ve yapışkan türdeki yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sınırlandırılmalıdır. Bu tür gıdalar tüketilecekse öğün aralarında değil öğün sırasında alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Düzenli olarak probiyotik gıdalar tüketilmelidir"

Bayrak, öğün aralarında beslenme alışkanlığının günde en fazla 2 kez olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Bayrak, şunları kaydetti:

"Öğün aralarında tüketilecek gıdaların şeker, çikolata, kek, kraker, cips, dondurma gibi karbonhidrattan zengin ve diş üzerine yapışıp kalacak özelliğe sahip olmamasına özen gösterilmelidir. Öğün aralarında çiğneme gerektiren lifli sebze ve meyveler elma, armut, havuç, yer fıstığı gibi ya da süt, ayran, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin gıdalar tüketilmelidir. Hem genel sağlığa yardımcı olması hem de diş çürüğü önlemesi açısından düzenli olarak probiyotik gıdalar tüketilmelidir. Gece yatmadan önce beslenme diş çürüğüne neden olduğundan, bu saatlerde meyve suyu, süt ya da şekerli gıda tüketilmemelidir. Unutmayalım ki kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bugünlerde, diş tedavisine olan gereksinimimizi azaltabilmek, dolayısıyla kalabalık ortamlara girmeyi azaltmak adına, ağız ve diş sağlığımıza her zamankinden daha fazla önem vererek korumalıyız."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:53 Kaynak: AA

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