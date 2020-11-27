İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

27.11.2020 13:34

Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirlerine yönelik Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas'ta denetim yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirlerine yönelik Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas'ta denetim yapıldı.

Nevşehir'de, polis, zabıta ve sağlık personelinden oluşan ekipler, halk otobüsleri ve semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, tedbirlerle ilgli bilgilendirmede bulundu.

2000 Evler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında maskelerini burunları açıkta kalacak şekilde kullanan esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

Kentteki denetim, alışveriş merkezleri ve şehirler arası otobüs terminalinde devam etti.

Kayseri

Kayseri'de vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde ekipler denetim yaptı.

Denetimlerin en yoğun olduğu yerlerden Millet Caddesi'nde ekipler vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu gözlendi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda ilgili kurumlardan 15 ekip, yoğunlaştırılmış denetim programının ikinci gününde halkın kalabalık olduğu yerlerde kontrollerini sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otobüs durakları, ana caddeler, yeraltı çarşısı ve Cacabey Meydanı etrafındaki sokaklarda denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fabrikalar, işletmeler, dükkanları dolaşarak Kovid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirleri denetledi, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalalı, cumartesi ve pazar günleri halk pazarlarının kurulduğunu belirterek, bu günlerde 3 farklı ekiple yoğun denetim yapılacağını kaydetti.

Sivas

Sivas'ta polis ve Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, 4 Eylül ile Kümbet mahallelerinin kesiştiği noktada cuma günleri kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi.

Pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, pazar yerine kurulan ses sistemi üzerinden ve megafonla yaptıkları anonsla tedbirleri hatırlattı.

Pazar esnafı Hakan Arıkan, belediye ekiplerinin sürekli dolaşarak Kovid-19'la ilgili uyarıda bulunduğunu söyledi.

Arıkan, "Biz de elimizden geldiğince maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat diyoruz." dedi.

Pazarda balık tezgahı açan Bilal Gündoğdu da "Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için kurallara uymaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Denetimler, kent genelinde halkın yoğun olduğu yerlerde, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezlerinde devam ediyor.

İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız İstanbul'un ortasında vahşet! 4'ü yavru 7 kedi parçalanmış halde bulundu 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi         
13:21
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı         
11:59
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü         
11:25
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı         
10:55
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 14:20:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei