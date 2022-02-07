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Kovid-19 vaka sayısında en çok artış yaşanan illerden Tokat'ta aşı çağrısı - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayısında en çok artış yaşanan illerden Tokat'ta aşı çağrısı

07.02.2022 16:00
Kovid-19 vaka sayısında en çok artış yaşanan illerden Tokat'ta aşı çağrısı

Türkiye'de en çok Kovid-19 vaka sayısının görüldüğü iller arasındaki Tokat'ta vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı.

Türkiye'de en çok Kovid-19 vaka sayısının görüldüğü iller arasındaki Tokat'ta vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 22-28 Ocak'ta Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 74'e çıkarken, 743,65 vaka sayısı ile Tokat bu iller arasında yer aldı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, AA muhabirine, kent genelinde Kovid-19 ile mücadele ettiklerini söyledi.

Tokat'ta da ülke genelinde olduğu gibi vaka sayılarında hızlı artış olduğunu belirten Nergiz, "Bakanlığımızın açıkladığı vaka haritasında ilimiz 100 binde 743 vaka ile görüldü. Bu da ilimiz için ciddi bir risk. Bu manada vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayla beraber aşıya davet ediyorum. İlimiz merkezinde Tokat Devlet Hastanesinde milli ve yerli aşımız olan TURKOVAC aşısını yapmaya başladık. İlimizde 3. doz hatırlatma aşısını yaptırmayan birçok vatandaşımız var. İkici doz aşısını yaptırmayanlar da var. Onları da aşı yaptırmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Tokat genelinde aşılama çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Nergiz, "Yüz yirmi noktada aşı yapmaktayız. Aile sağlık merkezlerimizde, devlet hastanelerimizde, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanemizde aşı yapmaktayız. Aşı noktalarımıza vatandaşlarımızı davet ediyorum. Beşten fazla çalışanı olan yerlerde bizi davet ettiklerinde mobil aşı ekiplerimiz gidip yerinde aşıyı da uyguluyorlar. Bu manada Tokat halkına salgın kurallarına uymaları ve aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Tokat, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka sayısında en çok artış yaşanan illerden Tokat'ta aşı çağrısı - Son Dakika


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