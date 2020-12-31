Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı - Son Dakika

Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı

31.12.2020 13:23
Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı, System.String[]

Gazi Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle mesai yaparken, yeni yılını da kutladığı vatandaşlara "evde kal" çağrısında da bulundu.

Gazi Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle mesai yaparken, yeni yılını da kutladığı vatandaşlara "evde kal" çağrısında da bulundu.

Yeni yılda maskesiz, sosyal mesafesiz günler dileğinde bulunan sağlık çalışanları, yeni yılda sağlıkta şiddetin son bulmasını da istedi.

Gazi Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, koronavirüs yoğun bakım servisinde nöbet tutan sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin yeni yıl mesajlarını aldı.

Kalp Damar Cerrahisi İzolasyon Servisi'nde görevli Pınar Demirtaş, vatandaşlardan evde kalmalarını isteyerek koronavirüsün bitmesi dileğinde bulundu.

Koronavirüs izolasyon hemşiresi Serap Başaran da yeni yılda maskesiz yaşamla normalleşme sürecinin başlaması dileğinde bulunarak, "Bunun için tüm insanlardan biraz daha özen istiyoruz." dedi.

Akademisyenlerden özgürce ders verme dileği

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise 9 aydır canla başla görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere, üniversitede görev yapan mesai arkadaşlarının yeni yılını tebrik etti. Yıldız, üniversite çalışanlarına gönderdiği tebrik kartına da"Varlığınız ve gayretiniz bize güç veriyor. Rabb'im sizi muhafaza eylesin, sağlıcakla kalınız." diye yazdı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur başarı getirmesi dileğinde bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Erbasan, yeni yıl dileğinde, "Küresel salgınla savaştığımız bugünlerde 2021 yılının önce sağlık, sonra mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara, 2021'de maskesiz ve sosyal mesafesiz öğrencilere özgürce dersler verecekleri bir yıl olmasını temennisini dile getirdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü araştırma görevlilerinden Tevfik Koçak, koronavirüs salgınının beslenmenin önemini gösterdiğine işaret ederek, yeni yılın tüm insanlık için sağlık, huzur getirmesini diledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırma görevlilerinden Evrim Eyikara, 2021'in hastaların sağlığına kavuşacağı, sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışacağı ve sağlıkta şiddetin yaşanmayacağı bir yıl olması dileğinde bulunarak, "Sağlık çalışanlarıyla ve sağlıkla kalın." dileğinde bulundu.

Hastane önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, el sallayarak vatandaşların yılını kutladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Koronavirüs, Yeni Yıl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Konya'da otobüs şoförünü döven saldırganın ifadesi pes dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek         
12:06
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti         
11:31
İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü         
11:11
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı         
10:20
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 13:33:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 yoğun bakım nöbetindeki sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei