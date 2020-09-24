Köy muhtarlarına Kovid-19 semineri düzenlendi - Son Dakika

Karaman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis toplantısında köy muhtarlarına yönelik Kovid-19 hastalığı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Toplantı, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Hastalığın ileri derecede yayıldığını belirten Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, sunum öncesi şunları ifade etti:

"Bu hastalık ilimizde de bu aralar biraz düşüş göstermekle birlikte yine de yok diyemeyeceğiz. Onun için sizlerin bu savaşta katkısı çok büyük. Sizlerden bu mücadelede daha önce göstermiş olduğunuz gibi bundan sonrada gerekli mücadeleyi göstermenizi rica ediyorum. Bu hastalığı birlikte yeneceğiz. Başka yolu yok. Sizler olmazsanız bu hastalık yayılacak yarın öbür gün daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz. Bunun için mümkün olduğunca oldukça ciddiye alıp mücadelemizi sürdürelim. Bu hiç biran dahi taviz vermeye gelmeyecek kadar sinsi bir hastalık."

Vali Işık'ın konuşmasının ardından Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun tarafından muhtarlara Kovid-19 hastalığı ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.