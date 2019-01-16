Köy Okullarında İhtiyaç Sahibi Yüzlerce Çocuğa Kışlık Bot ve Mont Dağıtıldı

Yardım faaliyetine FBİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Özkaçan, Yunus Burak ve Halit Aras Yeni Aras ve dernek üyelerimizden Mustafa Tunçdemir, Didem Bahçeci ve Burak Köseoğlu'nun da katıldığı organizasyonda, Tatvan Kaymakamı Sn. Mehmet Ali Özkan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Necdet Takva, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Abdullah Özer, Van Gölü İlköğretim Okulu Müdürü Sn. Şahin Ballıkaya, Vali Adnan Darandeliler İlk Öğretim Okulu Müdürü Sn. Şükrü Acar, Mutlu Bireyler Rehabilitasyon Okulu Müdürü Sn. Emrah Yavuz ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Biner makamlarında ziyaret edilerek, katkılarından dolayı kendilerine "FBİAD Sosyal Sorumluluk Sertifikası" ve FBİAD Başkanı Sn.Güven Güleşçe'nin teşekkür mektupları takdim edilmiştir.

FBİAD Sosyal Sorumluluk faaliyetleri komite üyeleri Van/Tatvan ziyaretlerinde yüzlerce çocukla bizzat ilgilenerek, soğuk ve sert geçen kış şartlarında maddi imkanları kısıtlı olan çocuklarımıza bir nebze moral olmuşlardır. FBİAD Sosyal Sorumluluk faaliyetleri Sn. Başkan Güven Güleşçe'nin önderliğinde ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla tüm hızıyla devam edecek.