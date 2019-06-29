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Kozan'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kozan'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Feke Caddesi Kozan Devlet Hastanesi binası girişinde meydana geldi. Gökhan Çınarlıdere'nin (31) kullandığı 34 AIZ 973 plakalı otomobil ile Mehmet Demir yönetimindeki 01 Y 0270 plakalı dolmuş minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Gökhan Çınarlıdere, yanında bulunan İlyas Beydilli (27) ve dolmuş minibüsünde yolculuk eden Zafer Seymenoğlu (43) yaralandılar.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:37 Kaynak: İHA
Adana, Kozan, 3. Sayfa
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