Kozan'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:37 Kaynak: İHA
'nın Kozan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Feke
Caddesi Kozan Devlet Hastanesi
binası girişinde meydana geldi. Gökhan Çınarlıdere
'nin (31) kullandığı 34 AIZ 973 plakalı otomobil ile Mehmet Demir
yönetimindeki 01 Y 0270 plakalı dolmuş minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Gökhan Çınarlıdere, yanında bulunan İlyas Beydilli (27) ve dolmuş minibüsünde yolculuk eden Zafer Seymenoğlu (43) yaralandılar.
Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA
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