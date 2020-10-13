Kozan Spor Futbol Kulübü eski Başkanı Sami Açıkgöz mezarı başında anıldı - Son Dakika

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Kozan Spor Futbol Klubü eski Başkanı Sami Açıkgöz, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı.

Açıkgöz'ün Yassıçalı Mahallesi'ndeki mezarı başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Kozan Spor Futbol Klubü yöneticisi Serdal Şahin, Açıkgöz ile aynı kazada vefat eden malzemeci Halil İbrahim Sürücü'yü rahmetle andıklarını belirterek, ailelerine sabır diledi.

Kozan Spor Futbol Klubü Teknik Direktörü Ramazan Silin de Açıkgöz'ü hiç tanımadığını ancak tanıyan herkesin onun hakkında iyi şeyler söylediğini belirterek, "Kulübe verdiği hizmeti anlatıyorlar. Bu ne kadar güze bir duygu. Geçen pazar günü oynadığımız ve kazandığımız 3 puanı Sami Açıkgöz'e armağan ettik." dedi.

Açıkgöz'ün kızı Almıla Açıkgöz de Kozan Spor Futbol Klubü kafilesine katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Açıkgöz, 12 Ekim 1997'de o zamanki adı Kozan Belediyespor olan takımını taşıyan otobüsle Kilis Spor arasında oynanacak müsabakaya giderken Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında vefat etmişti. Aynı kazada malzemeci Halil İbrahim Sürücü de yaşamını yitirmişti.