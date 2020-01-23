Kozluk'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozluk'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kozluk'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kozluk'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Osman Bilici ilgili kamu ve sivil toplumu kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucunun toplumsal sorun olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına herkesin destek sunması gerektiğini vurgulayan Bilici, "Gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için önlem çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Daha sonra katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı.

Osman Bilici, Batman, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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