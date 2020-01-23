Kozluk'ta uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Osman Bilici ilgili kamu ve sivil toplumu kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucunun toplumsal sorun olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına herkesin destek sunması gerektiğini vurgulayan Bilici, "Gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için önlem çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Daha sonra katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı.