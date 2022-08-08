ÖSYM'den beklenen haber! KPSS tarihi belli oldu

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Temmuz'da gerçekleştirilen oturumundaki kitapçıklarda yer alan bazı soruların çeşitli kurumların öğrencilerine verdiği ve satış yaptığı test ve denemelerdekilerle aynı olduğu iddia edildi. Bunun üzerine bir soruşturma başlatıldı ve sınav iptal edildi. Şimdi ise yeni KPSS takvimi ve sınavların tarihi açıklandı. Peki KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS tarihi belli oldu! KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS sorularının çalındığı veya farklı kaynaklarda yayımlandığı hakkındaki söylentilerin ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün iddiaların asılsız olduğuna yönelik net bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bir soruşturma başlatıldı ve Halis Aygün görevden alınarak yerine Bayram Ali Ersoy getirildi.

Bu olaydan kısa bir süre sonra da ÖSYM Başkanlığı görevine getirilen Bayram Ali Ersoy adayların merakla beklediği haberi verdi ve 31 Temmuz tarihindeki oturumun iptal edildiğini resmen duyurdu. Bununla birlikte henüz düzenlenmemiş ve 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları da ertelendi.

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Bugün itibariyle de KPSS ne zaman yapılacak diye soran vatandaşlar için bir açıklama yapıldı. ÖSYM, KPSS tarihi belli oldu şeklinde bir duyuru yaparak ilk sınavın 18 Eylül'de yapılacağı diğerlerinin ise 24 ve 25 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Açıklanan KPSS takvimi ise şu şekilde:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir"

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