Son Dakika Haberleri: Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf)...

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf)...

45 dakika önce

IHAAW171326-SIY/04-03-2019- Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldığını açıkladı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf)..., System.String[]
IHAAW171326-SIY/04-03-2019

- Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldığını açıkladı. 04.03.2019 17: 13: 26 TSI
NNNN - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:18 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Politika
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