Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf)...
45 dakika önce
IHAAW171326-SIY/04-03-2019- Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldığını açıkladı.
IHAAW171326-SIY/04-03-2019
- Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldığını açıkladı. 04.03.2019 17: 13: 26 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:18 Kaynak: İHA
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