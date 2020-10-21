Bitcoin 12,000 doları aştı (2) - Son Dakika

Bitcoin 12,000 doları aştı (2)

21.10.2020 07:57
Bitcoin 12,000 doları aştı (2), System.String[]

Spot piyasalardaki alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,000 doları aştı.

Spot piyasalardaki alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,000 doları aştı. Analistlere göre bu gelişme, vadeli borsalara kıyasla, spot borsalardaki primin etkisini gösteriyor.

Kıdemli emtia piyasaları analisti Mike McGlone, finans politikalarının önümüzdeki aylarda Bitcoin'i nasıl yönlendirebileceğini şöyle açıkladı: "ABD seçimlerinde potansiyel bir Joe Biden başkanlığı, Bitcoin fiyatının daha fazla yükselmesini destekleyecektir."ABD'de yeni yönetimin, Donald Trump yönetiminin kripto para piyasaları üzerindeki olumsuz etkisini kıracağını vurgulayan McGlone, böylece Bitcoin'in ana akım para piyasalarına yönlendireceğini ve borsa yatırım fonları (ETF) şansını da geliştireceğini ekledi.Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.28 artışla 12,235 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 226.62 milyar dolar ile yeniden 220 milyar doları aştı. Küresel piyasalarda Covid-19 gelişmelerine bağlı geri çekilmelerin etkisiyle, büyük ölçüde düşen kripto para piyasalarındaki işlemler, yeniden yükselmeye başladı ve 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 25 milyar dolara yakın artışla 99.6 milyar dolara çıkarak, 100 milyar dolar sınırına dayandı.Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 70 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 4 tanesi düşenler arasındaydı.Toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 364.63 milyar dolardan 374.74 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,461 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,702 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.28 artışla 12,235.16 dolar,2. Ethereum yüzde 0.14 artışla 380.43 dolar,3.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.53 düşüşle 0.24 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 0.39 artışla 251.09 dolar,6.Binance Coin yüzde 1.14 düşüşle 29.59 dolar, 7.Chainlink yüzde 3.62 düşüşle 10.47 dolar,8.Polkadot yüzde 1.33 artışla 4.04 dolar,9.Cardano yüzde 2.47 düşüşle 0.10 dolar,10.Litecoin yüzde 1.73 artışla 49.09 dolardan işlem görüyordu. Kripto para piyasalarına artan yönelim, küresel düzeyde merkez bankalarını da harekete geçirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital euronun, banknot euroların yerini almayacağını, ancak onların tamamlayıcısı olacağınıLagarde, Le Monde ile hafta başında yaptığı söyleşisinde, "dijital euro"nun, Çin'in "dijital yuan"ına bir politika yanıtı olup, olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, dijital euronun yalnızca "daha etkin, daha düşük maliyetli, özel yaşama saygılı, izlenebilirluk ve çevreci" olduğu için tercih edildiğini vurguladı.Lagarde ayrıca, dijitalleşmenin, euroyu uluslararası düzeyde daha güçlü olmasını destekleyeceğini ve ülkeler arası para transferlerinde maliyetleri düşüreceğini de belirtti ve ekledi: "Bu, yalnızca para birimimizi dijital çağa uygun hale getirme meselesidir. Dijital ödemelerin özellikle gençler arasında ne kadar hızlı yayıldığını gördüğümüzde, bu talebi karşılamak önemlidir." (Grafik)


- İstanbul
Bitcoin 12,000 doları aştı (2)

Joe Biden, Bitcoin, Finans, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 12,000 doları aştı (2) - Son Dakika Ekonomi

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