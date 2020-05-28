KTO ve KARSEM'in dijital dönüşüm eğitimleri devam ediyor. - Son Dakika

KTO ve KARSEM'in dijital dönüşüm eğitimleri devam ediyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) işbirliğiyle gerçekleştirilen dijital dönüşüm eğitimleri devam ediyor.

KTO ve KARSEM'in dijital dönüşüm eğitimleri devam ediyor., System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) işbirliğiyle gerçekleştirilen dijital dönüşüm eğitimleri devam ediyor.


KTO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, dijital dönüşüm eğitimlerinin devam ettiği belirtilerek, "62 saatlik interaktif ve uygulamalı verilecek MES-Ticaret eğitimlerinde katılımcılara bire bir danışmanlık hizmeti verilecek.


Korona virüs süreci e-ihracat, e-ticaret, sosyal ticaret, mobil ticaret olarak adlandırılan dijital ticaretin önemini bir kez daha göstermiştir. Dünyada ve Türkiye'de dijital ticaretin payının hızla artmasıyla, dijital dönüşüm sürecine hazırlanan firmalar için yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Konya Ticaret Odası (KTO) ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) işbirliğiyle başlatılan online eğitim programları devam ediyor. Yoğun katılımla gerçekleştirilen E-ihracat eğitiminin ardından ikinci program olan MES-Ticaret (e-ticaret, s-ticaret, m-ticaret) eğitimleri 6 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak. Başvuruların devam ettiği programda elektronik ticaret, mobil ticaret ve sosyal ticaret konularında verilecek eğitimlerle korona virüs sürecinde dijital dönüşüm ile ticaretini yeni bir boyuta taşımak isteyen KOBİ'ler avantaj sağlayacak. KTO Akademi'nin ve KARSEM'in nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla her yaştan katılımcıyla bugüne kadar oluşturduğu sınıf ortamı, dijital eğitim ortamına hızla dönüşecek. KTO üyeleri ve çalışanları, iş yerlerinde, evlerinde veya bulundukları her yerden eğitimlere katılabilecekler" denildi.


KARSEM tarafından verilecek eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilginin KTO ve KARSEM'in internet adreslerinden alınabileceği belirtildi. E-ihracat, e-ticaret, mobil ticaret ve sosyal ticaret konularında, haftada 2 gün ve günde 4 saat olmak üzere 8 hafta boyunca toplam 64 saat planlanan interaktif ve uygulamalı eğitimlere katılanlara sertifika verilecek. Eğitim sonunda her katılımcı ile 30 dakika birebir seans yapılacak ve soruları cevaplanarak ihtiyacına yönelik tavsiyeler verilecek. - KONYA

Karatay Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KTO ve KARSEM'in dijital dönüşüm eğitimleri devam ediyor. - Son Dakika Ekonomi

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