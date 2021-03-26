KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor - Son Dakika

KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor

26.03.2021 17:39

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, mezunlar ile eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek iş ve staj konusunda destek olacaklarını belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, mezunlar ile eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek iş ve staj konusunda destek olacaklarını belirtti.

Çuvalcı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencilerle yüz yüze eğitim yapamadıklarını söyledi.

Özellikle mühendislik, tıp, diş ve eczacılık gibi uygulama gerektiren bölümlerde öğrencilerin eğitim gördüğü 66 yıllık köklü bir üniversite olduklarına işaret eden Çuvalcı, şunları kaydetti:

"35 bin civarında öğrencimiz, 5 bin 300 akademik ile idari personelimizle aidiyeti ve kültürü olan bir üniversiteyiz. Bu manada biz öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Öğrencilerimize çağın gerektirdiği en son bilgileri, teknolojiyi öğretmeye çalışıyoruz. Bizim için öğrencilerimiz olmazsa olmazımız, öğrencilerimizle ilgili çok değişik projelerimiz var. Öğrencilerimizin projelerini hayata geçirecekleri bir girişim evi ile Fablak Proje Atölyesi dediğimiz proje atölyesini hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Çuvalcı, üniversite bünyesinde bulunan Kariyer Merkezinin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Öğrencilerimizin iş dünyasıyla ilişkilerini düzenlemek için merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Kariyer Merkezimize de yeni bir yönetim geldi. Yeni aşk ve heyecanla göreve sarıldı. Müdürümüz, öğrencilerimizi yeni iş dünyasıyla buluşturmayı hedefliyor. Çok güzel fikir ve projeleri var." diye konuştu.

Kariyer Merkezinin dünya haritasında KTÜ'den mezun olan öğrencilerin nerede olduklarını belirten bir çalışmasının da olduğunu vurgulayan Çuvalcı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize seçmeli olarak Kariyer Planlama dersi veriyoruz. Kariyerlerini nasıl daha iyi planlayacaklarını, bu konuda nasıl daha hazırlıklı olabileceklerini, bu dersi alarak öğrenecekler. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve bizim Kariyer Merkezimiz çok yakın iş birliği içerisinde. Geçen yıl güzel bir Kariyer Fuarı düzenlemiştik. Bu fuara çok büyük firmalar katılım sağladı. Öğrencilerimiz bu konuda çok memnun kalmışlardı."

Çuvalcı, geçen yıl fuar kapsamında Türkiye'de en yüksek staj başvurusu yapan ve kabul gören öğrencilerin KTÜ'den olduğunu belirterek, "109 öğrencimiz düzenlenen fuarda staj yapma imkanı buldu. Bunun yanında salgın döneminde kesintisiz çevrim içi eğitimlerimiz var. Eğitimlerimize üniversite dışından da vatandaşlar katılarak bu hizmetten faydalanabilirler." ifadelerini kullandı.

KTÜ'den mezun olduktan sonra siyaset ve iş dünyasında görev yapan birçok öğrencinin olduğunu ifade eden Çuvalcı, "Siyaset ve iş dünyasında bulunan mezunlarımızla mevcut öğrencilerimiz arasında bir köprü oluşturmayı düşünüyoruz. Mezunlar ve öğrenciler arasında bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Staj ve iş bulmada mezunlarımıza yardımcı olmayı istiyoruz." dedi.

Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu da bugüne kadar 6 fuar gerçekleştirdiklerini, bölgesel anlamda düzenlenen 2 fuara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyledi.

Kalaycıoğlu, bu yıl KTÜ'nün 66. yılını kutladıklarını belirterek, bölümlerde etkinliklerin planlamalarını yapacaklarını ve düzenleyecekleri programlarda KTÜ lobisini oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor
KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor
KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor
KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Üniversite, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti!         
17:35
Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu         
16:29
1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor         
16:09
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması Komşu 2 kadını bıçaklayan sanıktan 'Şeytanın tuzağına düştüm' savunması         
14:56
Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı Engelli genci öldüresiye döven zanlının yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı         
13:53
Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor         
13:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 18:10:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei