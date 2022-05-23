KTÜ'nün "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" 25 Mayıs'ta başlayacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TTM) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın açılışı, 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

KTÜ TTM Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin, sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının yenilikçi ve teknoloji odaklı iş fikirlerini bir araya getiren etkinliğe, farklı bölgelerden her yıl yüzlerce proje başvurusu yapıldığını belirtti.

Etkinlik kapsamında çeşitli alanlarda yenilikçi, özgün ve pek çoğu sanayide uygulanabilirliği bulunan nitelikli proje fikirlerinin, alanında uzman akademisyen ve sanayi temsilcileri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sergilenmek üzere belirlendiğini aktaran Yıldız, etkinlikte yaklaşık 100 projenin Trabzon'da yatırımcılar ve ziyaretçilerle buluşacağını kaydetti.

Yıldız, proje pazarının açılışının 25 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağına dikkati çekerek, "Etkinlikle öğrenciler, araştırmacılar, girişimciler ve girişimci adaylarının, yatırımcılar, kamu ve sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelebildikleri bir proje platformu oluşturularak ülkemizin Ar-Ge kapasitesini artırmaya katkı sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Etkinliğin bu yıl Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde organize edildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Etkinlik 3 gün sürecek. Tüm üniversitelerden öğrencilerin, araştırmacıların, mezunların, tüm sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının projeleri ile başvuru yaptığı ve bunlar arasından yaklaşık 100 projenin sergilenmeye hak kazanarak 3 gün boyunca etkinlik alanında ziyaretçilerle buluşacağı 'Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı' ile Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır."

Prof. Dr. Yıldız, proje pazarının sonunda ise birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin lira ve çeşitli kategorilerde özel ödüllerin verileceğini belirtti.

Etkinliğin, teknoloji ve Ar-Ge odaklı projeleri standlarında gezip görmek isteyen tüm katılımcılara açık olduğunu ifade eden Yıldız, sadece üniversitelerden değil, lise çağından öğrencilerin de proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmesine oldukça katkı sağlayacağını, bunun yanı sıra sanayicilerin ve yatırımcıların oldukça ilgisini çekecek proje fikirlerini yerinde görme şansı bulabileceği bir alan olması açısından faydalı geçeceğini umduğunu kaydetti.