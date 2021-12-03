KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli öğrencilerle buluştu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünce KTÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte engelli personel ve öğrencilerin taleplerini dinlediği aktarıldı.

Çuvalcı'nın katılımcılara, üniversitenin tüm imkanlarından beklentilerine yönelik olarak verimli bir şekilde faydalanmaları amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktardığı kaydedildi.