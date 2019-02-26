Son Dakika Haberleri: Küba'da Anayasa Değişiyor

Küba'da Anayasa Değişiyor

56 dakika önce

Küba'da yeni anayasa için pazar günü düzenlenen referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 86 oranında "Evet" oyu çıktığı bildirildi.

Küba'da Anayasa Değişiyor, System.String[]
Küba'da yeni anayasa için pazar günü düzenlenen referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 86 oranında "Evet" oyu çıktığı bildirildi.

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık yüzde 85 katılımın olduğu referandumda, sandıktan "Evet" oyunun yüzde 86.8, "Hayır" oyunun yüzde 9, boş oyların da yüzde 4 oranında çıktığını açıkladı.

Buna göre nüfusu 10 milyonu aşan ada halkının 6 milyonu referandumda "Evet" oyu kullandı.

Balseiro, referandumda "Evet" oyunun 6 milyon civarında olduğunu belirterek, rakamların henüz seçim komisyonu tarafından onaylanmadığını ve resmi rakamların açıklanmasıyla oranların ufak çaplı değişebileceğini hatırlattı.

Yabancı yatırım ve özel mülkiyet alanında düzenlemeler getiren yeni anayasa, Küba Komünist Partisinin (PCC) ülkedeki tek meşru güç olduğu ve devletin de üzerinde olduğu kısmı içermesi nedeniyle birçok Kübalı tarafından kınanmıştı.

Karayip ülkesi Küba'da bir önceki yeni anayasa referandumu 1976'da yapılmış ve yüzde 97 "Evet" oyu çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:47 Kaynak: AA

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