KÜÇÜK YAZARLARA KİTAP İLE GELEN MUTLULUK

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileri 'Geleceğin Yazarları Projesi' kapsamında yazdıkları 'Anne Ben Yazar Oldum' adlı kitabı bastırıp, hayırseverlerin desteğiyle kütüphane yaptırılan Konak'taki Mimar Sinan İlkokulu'na bağışladı. Aynı yaştaki öğrencilere kitap bağışı yapan çocuklar, hayırseverlerden gelen küçük hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

Bayraklı'nın Doğançay Mahallesi'ndeki Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileri 'Geleceğin Yazarları Projesi' kapsamında yazdıkları anı, hikaye ve şiirden oluşan 26 farklı eseri 'Anne Ben Yazar Oldum' adlı kitapta buluşturdu. Toplam 120 öğrencisi bulunan Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu'nun Müdürü Gülseli Melek Dunmaz, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Geleceğin Yazarları Projesi'ne öğrenci ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek kitabın yazım aşamasında çocukların büyük bir heyecanla çalıştığını dile getirdi. Emeği geçenler adına büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Dunmaz, "2,3 ve 4'üncü sınıflardan birçok öğrencimiz yazmaya bu kitap sayesinde merak saldı. Tekrarını istiyorlar. Kitabımız basıldı devamı da gelecek inşallah. Okulumuz adına gurur duyuyoruz. Bu kitapla sesimizi duyurduk. Birçok yere ulaştık ve kitabı hediye ettik. Kitapların başka bir okula gönderilmesi öğrencilerimizi ayrıca mutlu etti. Kendi yazdıkları eserleri başka çocuklar ve yetişkinler okuyacak. Böylece onların düşüncelerini öğrenecekler. Bu onları çok mutlu eden birşey. Seslerini duyurmaları çok anlamlı" dedi.

GELECEĞİN GENÇ YAZARLARINA HEDİYELER

Türkiye'nin dört bir yanında okullara kütüphaneler kuran Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Aslı Mercan Sarı da İzmir Mimar Sinan İlkokulu'nda bir kütüphane açmak için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek sosyal medyadan yaptıkları paylaşım sonrası Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu'ndaki küçük yazarlara ulaştıklarını kaydetti. Sarı, "Çocuklar güzel bir projeye imza atmışlar. Bu kitapları açacağımız kütüphaneye hediye etmek istediler. Biz de inanılmaz mutlu olduk ve elimizde hediyelerle okula geldik. Bazı kıyafetler, kırtasiye malzemeleri getirdik. Bugün tanıştık ama önümüzdeki dönem buraya da bir kütüphane açmak istiyoruz" diye konuştu. 31 Mayıs'ta Mimar Sinan İlkokulu'nda kütüphane açılışı yapacaklarını anlatan Sarı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından koli koli destek geliyor. Çok heyecanlı ve gururluyuz. Böyle projelerin içinde yer almak, çocukları motive etmek çok güzel duygular. Kitapta yazısı bulunmayan ama bugün bizi gören çocuklar 'Aa keşke biz de yazsaydık, seneye yazacağız yine gelin' dediler. Onlar geleceğin genç yazarları olacak."

KİTAP BASILINCA MUTLU OLDULAR

'Anne Ben Yazar Oldum' kitabı için Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan 'Sırdaşım' adlı şiiri hazırlayan 3'üncü sınıf öğrencisi Miray Gökten, "Şiirimi belirlemiştim. Bizi kurtaran Atatürk'ü yazacaktım. Eve gidince ödevlerimi yaptıktan sonra yazmaya başladım. Düşündüm kararlarımı değiştirdim. Sırdaşım şiirini yazdım. Kitap basılınca çok duygulandım ve sevindim" dedi. 3'üncü sınıf öğrencisi Ayaz Öztürk de "Zalim tilki ve kurnaz tavşan, öyküsünü yazdım. Kitabı görünce çok mutlu oldum" dedi. 'Rengarenk' şiirini yazan 2'nci sınıf öğrencisi Rüzgar Osman Gündoğdu da "Ben çok heyecanlıyım. Yazmak çok güzel devam etmek istiyorum. Büyüyünce yazar olacağım" diye konuştu. Cengaver Mert 2'nci sınıfta okuduğunu söyleyerek "Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Ama bir anımı yazdım" dedi. Sidelya Bulçum da "Ben de ikinci sınıfta okuyorum. Gizemli Orman'ı yazdım. Annemle başladım. Bana fikir verdi. Sonrasını kendim yazdım" diye konuştu. Üçüncü sınıf öğrencisi Efe Özdemir de şunları söyledi:

"Ben de hikaye yazdım. Masal, anı yazdım. Yarışma olduğunda yarışmalar için de yazıyorum." (DHA)