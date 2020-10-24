Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi

24.10.2020 14:29
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi'nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek kursu ilk mezunlarını verdi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek kursu ilk mezunlarını verdi. Sporcular sertifikalarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin elinden aldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin Galatasaray Spor Kulübü ve Küçükçekmece Kent Konseyi işbirliğiyle, Galatasaray Spor Kulübü Kürek Tesislerinde ücretsiz olarak kürek eğitimi alan sporcular, eğitimlerini tamamladı. Küçükçekmece Belediyesi'nin Küçükçekmeceli gençleri kürek sporuyla tanıştırmak ve geleceğin milli kürek şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği kürek derslerine Küçükçekmeceli gençler büyük ilgi gösterdi. 30 kişilik sınıflarda, haftada 4 saat, 1 ay boyunca süren derslerde çocuklara önce kürek eğitiminde suda karşılaşacakları tüm durumlar hakkında pratik bir eğitim verildi.

Mezuniyet Törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Öğrenciler Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin elinden sertifikalarını aldı.

Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece'de benden önce elini taşın altına koyan herkese minnettarım. Bizim görevimiz sadece rutin olan hizmetleri yapmak değildir. Aynı zamanda Küçükçekmce'yi marka değerini yükseltme konusunda da mücadele etmektedir. Bunu nasıl yapacağız; eğitimle, sporla, sanat ve kültürle yapmak zorundayız. Bizim ilçemizde yaşam kalitesinin yükselmesi için bu çok önem arz etmektedir. Eğer marka değerini yükseltirsek Türkiye'nin en büyük 7 ilçesinden biri olan Küçükçekmece önemli bir yaşam yeridir. Burası insanlara adının önünde olan küçük olarak gelmemeli, sanat, bilim ve kültürde büyük bir kent olarak gelmeli" dedi.

"Kürek sporunu çok sevdim"

Sporculardan Burak Karaahmetoğlu, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Kürek sporunu çok sevdim, annemin bir arkadaşı önerdi iyi ki gelmişim, çok güzel geçti başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Velilerden Nuray Karaahmetoğlu, kürek sporunun çok önemli bir takım sporu olduğunu belirterek, "Kürek sporunu televizyonda öylesine gördüm hakkında bir fikrim yoktu. Belediye başkanımızın sağladığı etkinliği duyunca, çok heyecanlandık bir an önce yazıldık. Çok mutluyum, oğlumun da yapmasını istiyorum" dedi.

Gülcan Sayman ise, "Çok güzeldi böyle bir faaliyetin olması açısından kendimizi şanslı hissediyoruz devamını diliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi
Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediyesi kürek kursları ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

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