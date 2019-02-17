Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Patlayan Su Borusu Merakı

Küçükçekmece'de Patlayan Su Borusu Merakı

20 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de patlayan borudaki su 30 metre yukarıya fışkırdı.

Küçükçekmece'de Patlayan Su Borusu Merakı, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de patlayan borudaki su 30 metre yukarıya fışkırdı.

Fatih Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle 30 metre yükselen su, binaların boyunu geçti. Çevredekiler meraklı gözlerle fışkıran suyu izledi, bazıları cep telefonuyla kaydetti. İSKİ yetkililerinin müdahalesi sonucu patlayan boru tamir edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:48 Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Güncel
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