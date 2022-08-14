Kudüs'te Bir Otobüse Ateş Açıldı, En Az 7 Kişi Yaralandı

KUDÜS, 14 Ağustos (Xinhua) -- İsrail polisinin ve sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, Pazar günü Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir otobüse ateş açan silahlı bir kişi, en az yedi kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kudüs'te bir otobüse ateş açılmasının ardından olay yerini inceleyen İsrail güvenlik güçleri, 14 Ağustos 2022. (Fotoğ raf: Muammar Awad/Xinhua)

Kudüs'te bir otobüse ateş açılmasının ardından olay yerini inceleyen İsrail güvenlik güçleri, 14 Ağustos 2022. (Fotoğ raf: Muammar Awad/Xinhua)