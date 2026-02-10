Kulaklıkaya, Riyad'da DEAŞ Toplantısına Katıldı - Son Dakika
Kulaklıkaya, Riyad'da DEAŞ Toplantısına Katıldı

10.02.2026 13:01
Türkiye, Riyad'daki DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu toplantısında Suriye'deki durum üzerine görüş bildirdi.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya başkanlığındaki heyet, Suudi Arabistan ve ABD'nin ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Siyasi Direktörler Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya temsil etti. Toplantıya Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da iştirak etti. DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) üyesi ülkelerden temsilcilerin yer aldığı toplantıda, Suriye'yi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin başkanlığındaki bir heyet temsil etti. Görüşmelerde, Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında ateşkes ve entegrasyon sürecinin mevcut durumu üzerinde duruldu. Bu çerçevede, Suriye'de varılan mutabakatların suhuletle ve zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmesine verilen destek yinelendi.

Toplantıda, DEAŞ'la mücadele kapsamında önemli bir yapı taşını oluşturan cezaevleri ve kampların durumu da kapsamlı görüşmelere konu oldu. Kaynaklar, bu çerçevede Suriye'den Irak'a devam eden tutuklu transferlerinin suhuletle tamamlanmasının öneminin altını çizdi. Ayrıca, gelecek dönemde Suriye ve Irak'a bu alanda sağlanması gereken destek üzerinde durulduğu belirtildi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kulaklıkaya'nın toplantıdaki hitabında, Suriye'deki ateşkesin ve entegrasyon sürecinin ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, Türkiye'nin milli çıkarları da gözetilerek tamamlanmasının önem taşıdığını vurguladığı aktarıldı. Kulaklıkaya'nın, Suriye sahasındaki yeni gerçeklik ışığında, DEAŞ'la mücadelede artık meşru aktör olarak yalnızca DMUK üyesi Suriye'nin kabul edilmesinin önemine dikkat çektiği bildirildi.

Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik olası tereddüt ve sınırlamaların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Kulaklıkaya, Irak'ın DEAŞ'la mücadele kapsamında güvenilir ve sorumlu bir ortak olduğunu vurgulayarak, Irak'ın bu kapsamdaki çabalarının takdir edilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Kulaklıkaya'nın toplantı marjında Suudi Arabistan ve İngiltere'den muhataplarıyla ve Iraklı güvenlik yetkilileriyle ikili temaslarda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

