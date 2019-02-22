Kumarda Evimi Kaybettim ( İtiraf Et Hayatın Kaysın! )
1 saat önce
Merhaba arkadaşlar, bu hafta yep yeni bir konseptle karşınızdayız!Atakan, Fatih ve Bilal rastgele bir itiraf kağıdı seçer ve onu uygular.
Merhaba arkadaşlar, bu hafta yep yeni bir konseptle karşınızdayız!
Atakan, Fatih
ve Bilal rastgele bir itiraf kağıdı seçer ve onu uygular. Bakalım kime ne çıktı?
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:00 Kaynak: Youtube
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