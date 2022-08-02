Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda seyyar satıcı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda seyyar satıcı gözaltına alındı

02.08.2022 10:41
Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda seyyar satıcı gözaltına alındı

Kumluca ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirilen seyyar satıcı gözaltına alındı.

Kumluca ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirilen seyyar satıcı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Olimpos ve Çıralı sahilinde seyyar satıcılık yapan Y.G'nin evinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal bulundu.

İfadesinde uyuşturucu maddeyi kendisinin kullandığını söyleyen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda seyyar satıcı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda seyyar satıcı gözaltına alındı - Son Dakika
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