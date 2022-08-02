İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Olimpos ve Çıralı sahilinde seyyar satıcılık yapan Y.G'nin evinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal bulundu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda seyyar satıcı gözaltına alındı - Son Dakika

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