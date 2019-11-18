Son Dakika Haberleri: "Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz"
Son Dakika Güncel 'Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz' - Son Dakika

"Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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