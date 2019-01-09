Son Dakika Haberleri: Kurbanlarını İntihara Sürükleyen Tefecilere Darbe

Kurbanlarını İntihara Sürükleyen Tefecilere Darbe

17 dakika önce

Ankara'da "oto galerisi" adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kurbanlarını İntihara Sürükleyen Tefecilere Darbe, System.String[]
Ankara'da "oto galerisi" adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aylık takip sonucu kentte faaliyet yürüten bir şebekenin oto galerisi adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

Baskıya dayanamayanlar intihar etmiş

Tefecilerden para alan bir dolmuş şoförünün 300 bin liralık borcu karşılığında 1 milyon 500 bin lira değerindeki ticari aracına, mağdur olan bir diğer kişinin 300 bin liralık borcu karşılığında 800 bin lirasına, evine, arabasına, bir başka kişinin restoranına, villasına ve 3 apartman dairesine el konulduğu ve bazı vatandaşların ise baskı yüzünden intihar ederek, hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

Bu arada söz konusu şebekeyle ilgili halen ihbarlar geldiği, operasyonların devam edeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:40 Kaynak: AA

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