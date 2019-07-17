KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPABirleşik KrallıkTüketici fiyat endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 2.0 artarken, aylık olarak değişmedi.Çekirdek tüketici fiyat endeksi Haziran ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1.8 arttı.Üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.6 düştü.Çekirdek üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.7 arttı.Perakende satış endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.9 arttı.Euro BölgesiTüketici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.3 arttı.Çekirdek tüketici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.1 arttı.ABDMBA mortgage başvuruları 12 Haziran haftasında, 5 Haziran haftasındaki yüzde 2.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.1 düştü.Konut başlangıçları Haziran ayında aylık yüzde 0.9 düşüşle 1.22 milyona geriledi.İnşaat izinleri Haziran ayında aylık yüzde 6.1 düşüşle 1.253 milyonda geriledi.