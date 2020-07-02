Kursiyerlerden ana sınıfı öğrencilerine örgü oyuncak - Son Dakika

Kursiyerlerden ana sınıfı öğrencilerine örgü oyuncak

Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan şiş ve tığ örücülüğü kursu kursiyerleri, ana sınıf öğrencileri için örgü oyuncak yapıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan şiş ve tığ örücülüğü kursu kursiyerleri, ana sınıf öğrencileri için örgü oyuncak yapıyor.


Sincik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Onur Mahallesine ve Çatbahçe Köyü Çavçük Mezrasında açılan şiş ve tığ örücülüğü kursuna katılan kursiyerler Sincik genelindeki ana sınıfı öğrencilerine el emeği ile örülen amigurumi sanatından oyuncaklar yapıyor. Yapılan oyuncakların Eylül ayında okulların açılmasıyla kursiyerler tarafından öğrencilere tek tek dağıtılacak. Konu ile ilgili bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "Sincik ilçemizde yaptığımız alan taramaları ve okul ziyaretlerinde anaokulu ve anasınıflarında okula yeni başlayan öğrenciler için sınıflarında oyuncak eksikliği olduğunu gözlemledik. Yeni başlayan minik yavrularımıza uzun ömürlü, dayanıklı ve sağlıklı olan el sanatlarında tığ ve şiş ile örülen oyuncakların yapılması durumunda öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebileceğimizi gördük. Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüyle iletişime geçtik. Oyuncak yapımında kullanılacak yün ipler ve yumak alımları için de ilçemizde hazır giyim üzerine üretim yapan işadamlarımız ile görüştük. Projemiz hakkında bilgi alan firmalarımız bu hayırlı ve güzel çalışmada elimizden gelen tüm destekleri vereceklerini belirterek üretilecek olan her oyuncak için gerekli olan tüm yumakların maliyetini karşılayacaklarını belirtti. Kursiyerler kurs süresince hem gelir getirici bir el sanatını öğrenmiş olacak hem de İşkur tarafından kurs süresince kursiyerlere günlük harçlık vererek kendi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak. Hedefimiz Sincik anaokullarına bu sene başlayacak olan tüm öğrencilere oyuncakları ulaştırmak. Sınıflarına ilk defa ayak basacak çocuklarımıza ev sıcaklığında birbirinden güzel oyuncaklar ile okula alıştırmayı hedeflemekteyiz. Fikirlerimize desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Halk Eğitimi Merkezi, Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:51 Kaynak: İHA

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