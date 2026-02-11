Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Tolgahan Çulha (33) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halinde olan Tolgahan Çulha yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında temizlik çalışması yapan Kuşadası Belediyesine ait süpürge aracına arkadan çarptı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Çulha'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
