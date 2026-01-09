Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

09.01.2026 23:41
Aydın'ın Kuşadası'nda kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki İsmail Demir hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Demir'in (22) kullandığı 09 AKG 964 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra defalarca takla atması ve sürücünün yola savrulması yer aldı.

Kaynak: AA

