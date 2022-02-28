Kütahya'da 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

28.02.2022 20:10
Kütahya'da 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 25 bin 500 adet bandrolsüzmakaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 25 bin 500 adet bandrolsüz

makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde A.D. isimli şahsın Altıntaş ilçesine satmak amacıyla bandrolsüz makaron getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan şüphelinin bulunduğu araçta 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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